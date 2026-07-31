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¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo niebla, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:35 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° Sureste 0 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Oeste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Oeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Oeste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Oeste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Oeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Oeste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Oeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Oeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Oeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Oeste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 11 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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