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El clima en Neuquén hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Neuquén este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 21 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 18 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 21 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:33 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 21 - 42 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noroeste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noroeste 21 - 41 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noroeste 20 - 42 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noroeste 19 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Noroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Oeste 21 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Oeste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Oeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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