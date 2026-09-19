Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Neuquén promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:26
|Puesta del sol
|19:26
|Horas de luz
|12h 0m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|57%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 07:26 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 5 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Norte 0 - 3 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 3 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 1 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Suroeste 5 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Oeste 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Norte 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|18°
|Norte 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Noroeste 2 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|24°
|24°
|Norte 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|26°
|25°
|Norte 4 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|27°
|26°
|Norte 7 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|28°
|27°
|Norte 8 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|28°
|27°
|Norte 6 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|28°
|26°
|Oeste 8 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|27°
|26°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|25°
|25°
|Oeste 5 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|23°
|25°
|Este 1 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|22°
|25°
|Suroeste 9 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|21°
|21°
|Oeste 16 - 29 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|20°
|20°
|Oeste 10 - 29 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|19°
|19°
|Oeste 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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