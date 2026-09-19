Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.