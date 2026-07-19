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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:45
Puesta del sol18:32
Horas de luz9h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:45 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 9h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 4 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sureste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 9 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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