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¿Qué ropa usar hoy en Neuquén? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 24 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:51
Puesta del sol18:17
Horas de luz9h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación76%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 24 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:51 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 24 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Suroeste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Suroeste 21 - 41 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Oeste 22 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Oeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 24 - 48 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Suroeste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 13 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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