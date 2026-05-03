Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 6 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Oeste 23 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 25 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:17 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 25 - 49 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Oeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Oeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Oeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Oeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Oeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Oeste 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Oeste 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Oeste 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Suroeste 11 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.