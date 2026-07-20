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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (15 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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El pronóstico para Neuquén este 20 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 14 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 13 - 24 km/h
Lluvia
90% 1.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
70% 0.7 mm
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 7°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:44
Puesta del sol18:32
Horas de luz9h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:44 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 9h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 15 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 11 - 21 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 10 - 20 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 11 - 19 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 12 - 21 km/h 80% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 13 - 23 km/h 80% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 13 - 24 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 12 - 23 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sureste 12 - 22 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Este 11 - 22 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Este 12 - 23 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Este 12 - 23 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Este 11 - 23 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Este 11 - 23 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 11 - 22 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 14 - 25 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 14 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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