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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Sur 1 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:51
Puesta del sol18:18
Horas de luz9h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:51 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 9h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Sur 1 - 7 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Sureste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Sureste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° 10° Sur 10 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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