Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Este 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Noreste 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Noreste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 26m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:26 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 9 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 11 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 11 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 11 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 12 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 14 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Este 14 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Este 18 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Noreste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Noreste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Noreste 19 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Noreste 19 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Noreste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Noreste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 10° Noreste 17 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Noreste 18 - 31 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Noreste 18 - 31 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.