Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 31 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.