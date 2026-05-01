Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Oeste 20 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 29 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 18 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 31 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 21m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:58 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 31 - 58 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Noroeste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noroeste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Noroeste 19 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Suroeste 9 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Oeste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Oeste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Oeste 20 - 35 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Oeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Suroeste 23 - 42 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Suroeste 28 - 52 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Suroeste 29 - 55 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Suroeste 28 - 54 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Suroeste 29 - 55 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 31 - 58 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 29 - 57 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 26 - 51 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Suroeste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Suroeste 21 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Suroeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Suroeste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Suroeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Suroeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.