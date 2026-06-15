Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 2° para este 15 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana Soleado 2° Viento Noroeste 15 - 25 km/h Lluvia 0% Tarde Soleado 12° Viento Oeste 13 - 23 km/h Lluvia 0% Noche Cielo despejado 8° Viento Oeste 14 - 24 km/h Lluvia 0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 14°. Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.

Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14° Mínima: 2° Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares Salida del sol 08:34 Puesta del sol 17:50 Horas de luz 9h 16m Fase lunar Nueva Iluminación 0%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro? El sol sale hoy en Río Negro a las 08:34 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro? El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro? El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro? Para este 15 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición 01:00 4° 1° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado 02:00 3° 1° Oeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado 03:00 3° 0° Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado 04:00 3° 0° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado 05:00 3° 0° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado 06:00 2° 2° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado 07:00 2° 2° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado 08:00 2° 2° Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado 09:00 2° 2° Noroeste 15 - 25 km/h 0% Soleado 10:00 4° 1° Noroeste 15 - 27 km/h 0% Soleado 11:00 6° 4° Noroeste 14 - 27 km/h 0% Soleado 12:00 8° 5° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado 13:00 9° 7° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Soleado 14:00 11° 11° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado 15:00 13° 13° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado 16:00 13° 13° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Soleado 17:00 12° 12° Oeste 13 - 23 km/h 0% Soleado 18:00 11° 11° Oeste 13 - 23 km/h 0% Soleado 19:00 10° 8° Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado 20:00 9° 7° Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado 21:00 8° 6° Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado 22:00 8° 5° Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado 23:00 7° 5° Oeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros 24:00 6° 4° Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado