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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 16 - 31 km/h
Lluvia
70% 0.7 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 15 - 32 km/h
Lluvia
70% 0.7 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:36
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:36 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 18 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 17 - 31 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 16 - 30 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 17 - 29 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 18 - 30 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 16 - 31 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 13 - 28 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 16 - 29 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Sur 20 - 40 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 19 - 37 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 19 - 37 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 18 - 36 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 17 - 36 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 15 - 32 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 12 - 25 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 12 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 13 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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