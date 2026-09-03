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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 15 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Suroeste 23 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 27 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:32 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 27 - 52 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 15 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 20 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Suroeste 26 - 48 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Suroeste 26 - 50 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Suroeste 27 - 52 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Suroeste 26 - 52 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Suroeste 25 - 51 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 24 - 48 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 23 - 47 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Suroeste 18 - 43 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 12 - 32 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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