¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 31 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 21 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:19
|Puesta del sol
|18:17
|Horas de luz
|9h 58m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:19 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 36 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Norte 15 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Norte 17 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|12°
|12°
|Norte 20 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|12°
|12°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|12°
|12°
|Norte 18 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|12°
|12°
|Norte 17 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|12°
|Norte 16 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Norte 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Norte 14 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Norte 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|14°
|14°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Norte 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Norte 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Norte 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|16°
|16°
|Noroeste 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Noroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Noroeste 6 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|15°
|15°
|Noroeste 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Oeste 11 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|14°
|14°
|Suroeste 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|13°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Suroeste 12 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Suroeste 13 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|10°
|Suroeste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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