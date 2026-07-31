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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Norte 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noroeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 21 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:17
Horas de luz9h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:19 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 36 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 15 - 36 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Norte 17 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Norte 20 - 36 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Norte 19 - 35 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Norte 18 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Norte 17 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Norte 16 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Norte 15 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Norte 14 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Norte 13 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Norte 13 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Norte 11 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Norte 10 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Noroeste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noroeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Oeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Suroeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Suroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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