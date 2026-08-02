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El clima en Río Negro hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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El pronóstico para Río Negro este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 27 - 51 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 21 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noroeste 21 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noroeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 27 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:17 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 27 - 51 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 17 - 29 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noreste 18 - 31 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noreste 21 - 35 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 22 - 38 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 25 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 21 - 43 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Norte 20 - 36 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Norte 24 - 41 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Norte 23 - 43 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Norte 26 - 49 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Noroeste 26 - 50 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noroeste 27 - 51 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noroeste 25 - 51 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noroeste 21 - 45 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noroeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Noroeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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