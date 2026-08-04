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Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 17 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:15 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Noroeste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Noroeste 16 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Noroeste 22 - 38 km/h 40% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Norte 15 - 41 km/h 40% 1.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Norte 18 - 39 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Norte 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Norte 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noroeste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noroeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Noroeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noroeste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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