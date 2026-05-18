Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:01
Horas de luz9h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:15 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 9h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 16 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 19 - 31 km/h 0% Soleado
11:00 10° Noroeste 17 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noroeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 20 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noroeste 20 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Noroeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noroeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.