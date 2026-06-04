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Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Niebla
Viento
Sureste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 12 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:28 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 12 - 21 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Neblina
07:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Niebla
11:00 11° 11° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Este 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Este 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Sureste 10 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sureste 10 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Este 11 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Este 12 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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