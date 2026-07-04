Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 5 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 5 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
-1°
Viento
Norte 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 7°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:36
Puesta del sol17:56
Horas de luz9h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:36 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 9h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 13 - 23 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -1° -1° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
09:00 -1° -1° Norte 13 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 16 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 14 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 Norte 14 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Norte 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Mapa de la nieve en Buenos Aires:qué ciudades podrían amanecer de blanco este jueves 2 de julio

    Mapa de la nieve en Buenos Aires: qué ciudades podrían amanecer de blanco este jueves 2 de julio

  2. Mendoza teñido de blanco:las imágenes más espectaculares de la nieve y la alerta del SMN sobre el clima

    Mendoza teñido de blanco: las imágenes más espectaculares de la nieve y la alerta del SMN sobre el clima

  3. Bomba de frío en Buenos Aires:cómo continúa la ola polar luego del récord de 1 grado bajo cero

    Bomba de frío en Buenos Aires: cómo continúa la ola polar luego del récord de 1 grado bajo cero

  4. Parece nieve, pero no lo es:el fenómeno que podría registrarse en Buenos Aires por la bomba polar

    Parece nieve, pero no lo es: el fenómeno que podría registrarse en Buenos Aires por la bomba polar

  5. Mar del Plata amaneció de blanco:las impactantes imágenes de la nieve que dejó la ola polar

    Mar del Plata amaneció de blanco: las impactantes imágenes de la nieve que dejó la ola polar
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei viajará a Tucumán por los 210 años de la Independencia y se mostrará con Osvaldo Jaldo

Javier Milei viajará a Tucumán por los 210 años de la Independencia y se mostrará con Osvaldo Jaldo

Javier Milei analiza viajar al Reino Unido antes de fin de año:sería el primer presidente en más de 25 años en desembarcar en Londres

Chau al Ministerio del Interior:por qué el Gobierno lo eliminó y qué dice el DNU firmado por Milei en el Boletín Oficial

Javier Milei habló con Keiko Fujimori tras su victoria electoral en Perú y evalúa viajar a Lima para la ceremonia de asunción

Economía

Tarifa Social SUBE:qué cambia desde julio y cómo impacta en los viajes en colectivo

Tarifa Social SUBE: qué cambia desde julio y cómo impacta en los viajes en colectivo

Alerta en la industria argentina por el suministro de gas en invierno:ya hay casi 600 empresas paralizadas en el interior

Cierran los bancos por 4 días en julio:cómo sacar efectivo sin usar los cajeros automáticos

ANSES:todos los descuentos ocultos para jubilados en supermercados y bancos de cara a julio 2026

Internacionales

Retiran más de 650.000 bolsas de papas fritas por posible salmonella:qué marcas están afectadas

Retiran más de 650.000 bolsas de papas fritas por posible salmonella: qué marcas están afectadas

Hacienda intensifica el control fiscal sobre Zapatero y su entorno familiar en plena investigación del caso Plus Ultra

Trophy Lab:la plataforma con la que Ucrania ayuda a Occidente a vencer al arsenal ruso

El importante anuncio que hizo Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela:“La situación es dramática”