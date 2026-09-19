Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:06
|Puesta del sol
|19:05
|Horas de luz
|11h 59m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|57%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:06 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noroeste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|16°
|16°
|Norte 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|15°
|15°
|Norte 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|15°
|15°
|Norte 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|14°
|14°
|Norte 14 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Norte 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Noroeste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Noroeste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|16°
|16°
|Norte 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|22°
|22°
|Norte 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|24°
|26°
|Norte 13 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|26°
|26°
|Norte 15 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|27°
|27°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|28°
|27°
|Norte 19 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|28°
|27°
|Norte 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|27°
|27°
|Norte 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|22°
|Norte 10 - 40 km/h
|30% 0.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|20°
|20°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|20°
|20°
|Norte 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|20°
|20°
|Norte 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|20°
|20°
|Norte 22 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|19°
|19°
|Norte 21 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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