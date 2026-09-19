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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Norte 20 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 17 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 28°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:06 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Norte 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Norte 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Norte 13 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 22° 22° Norte 12 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 24° 26° Norte 13 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 26° 26° Norte 15 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 27° 27° Norte 17 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 28° 27° Norte 19 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 28° 27° Norte 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 27° Norte 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Norte 10 - 40 km/h 30% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Norte 22 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Norte 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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