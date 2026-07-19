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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo neblina, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 10°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:06
Horas de luz9h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:29 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 9h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 2 - 13 km/h 0% Neblina
02:00 Sur 4 - 18 km/h 0% Neblina
03:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 10° Sur 13 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 10° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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