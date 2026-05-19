Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 9 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sur 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:00
Horas de luz9h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:16 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 9h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Sur 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Sur 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sur 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Suroeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Suroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 18 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Sur 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Sur 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Sur 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.