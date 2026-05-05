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martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

El pronóstico para Río Negro este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 10°. Con vientos de 21 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Noreste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:02 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 37 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 13 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Noroeste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noroeste 15 - 35 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Noroeste 19 - 33 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Noroeste 9 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Noroeste 7 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Oeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Oeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Oeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Oeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Este 11 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Noreste 12 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.