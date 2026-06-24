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¿Qué ropa usar hoy en Río Negro? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 24 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 15 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Este 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 8°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación76%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 24 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 24 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 27 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 11 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 15 - 26 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 12 - 25 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Norte 9 - 21 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Norte 10 - 20 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Norte 10 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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