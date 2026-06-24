¿Qué ropa usar hoy en Río Negro? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 8°.

Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.