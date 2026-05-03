Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 22 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noroeste 24 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noroeste 29 - 51 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 33 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:00 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 33 - 59 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 4 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Norte 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Norte 28 - 52 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noroeste 28 - 52 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noroeste 26 - 51 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noroeste 26 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Noroeste 24 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noroeste 28 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noroeste 23 - 49 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noroeste 27 - 47 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noroeste 29 - 51 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Oeste 33 - 58 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Oeste 30 - 57 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.