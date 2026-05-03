Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 33 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.