Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 6 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.