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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 20 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 6 - 17 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 1 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 1 - 8 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 1 - 2 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 6 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:29 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 6 - 17 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Este 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 3 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 10° Sur 1 - 8 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 3 - 5 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 4 - 6 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 4 - 7 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 2 - 7 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Norte 1 - 2 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Norte 1 - 2 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 2 - 3 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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