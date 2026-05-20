Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

El pronóstico para Río Negro este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 20 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sur 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 0 - 2 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol17:59
Horas de luz9h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:17 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 9h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Sur 19 - 35 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sur 18 - 33 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sur 18 - 32 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sur 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Sur 15 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 19 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sur 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sur 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 18 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sur 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sur 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sur 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Sur 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Sureste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noreste 0 - 2 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° Noroeste 1 - 1 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.