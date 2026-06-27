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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Suroeste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 11 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Suroeste 15 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Suroeste 18 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 10° 10° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 10 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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