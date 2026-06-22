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Clima en Salta: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
80% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 7 - 17 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 8°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 12 - 27 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 11 - 28 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Oeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 9 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 9 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Norte 7 - 25 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noroeste 5 - 22 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noroeste 5 - 20 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noroeste 6 - 21 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noroeste 7 - 21 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noroeste 7 - 20 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 5 - 17 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 7 - 16 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 8 - 18 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 7 - 17 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 7 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Oeste 7 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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