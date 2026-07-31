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¿Cómo estará el clima hoy en Salta? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo niebla, el clima en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Niebla
12°
Viento
Suroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Suroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 25°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:59 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Niebla
02:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Niebla
03:00 13° 13° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Niebla
09:00 12° 12° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Niebla
10:00 13° 13° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Niebla
11:00 14° 14° Oeste 1 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sur 0 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sureste 1 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Noreste 3 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noroeste 2 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Oeste 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Oeste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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