El clima en Salta hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.