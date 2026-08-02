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El clima en Salta hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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El pronóstico para Salta este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de . Con vientos de 10 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Neblina
Viento
Oeste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 26°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:58
Horas de luz11h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:57 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 27 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 3 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 4 - 14 km/h 0% Neblina
10:00 11° 11° Oeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Norte 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Norte 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 25° Norte 6 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Noreste 9 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 22° 25° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noreste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Este 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sur 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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