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Evolución del clima en Salta: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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El pronóstico para Salta este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 10°. Con vientos de 10 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 5 - 21 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Noroeste 8 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:51
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 34m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:51 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 29 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 5 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Norte 2 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Norte 3 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Norte 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Norte 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Norte 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Norte 5 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Noreste 5 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Norte 6 - 22 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Noreste 8 - 25 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noreste 8 - 28 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Este 10 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 9 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 16° 16° Noreste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noreste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noreste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Este 3 - 17 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Noroeste 3 - 12 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Noroeste 8 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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