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Evolución del clima en Salta: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Noreste 12 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Este 3 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 12 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 32°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 26°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:59
Horas de luz11h 3m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:56 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 32 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sur 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Noroeste 1 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 24° 26° Noreste 4 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 26° 26° Noreste 8 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 26° 26° Noreste 10 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 26° 26° Noreste 12 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Noreste 12 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Noreste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Este 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Este 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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