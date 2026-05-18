Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:52 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 1 - 5 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 1 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 1 - 6 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 1 - 8 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Este 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Noreste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.