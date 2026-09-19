comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Salta: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Norte 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 27°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:14
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:14 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Oeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Norte 5 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 22° 25° Norte 6 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Noreste 7 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Norte 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 26° Norte 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 26° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 26° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 26° Noreste 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 25° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Norte 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llega el frío con viento pampero que bajará 14 grados la temperatura en Buenos Aires

    Llega el frío con viento pampero que bajará 14 grados la temperatura en Buenos Aires

  2. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  3. Clima de Buenos Aires:qué día la temperatura llegará a 26 °C y cuándo vuelven las lluvias

    Clima de Buenos Aires: qué día la temperatura llegará a 26 °C y cuándo vuelven las lluvias

  4. Se corta el buen tiempo en Buenos Aires:cuándo vuelve a llover después de alcanzar los 24 grados

    Se corta el buen tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelve a llover después de alcanzar los 24 grados

  5. De los 25 °C a un tormentón ventoso:cómo cambia el tiempo en el AMBA con la llegada de la primavera

    De los 25 °C a un tormentón ventoso: cómo cambia el tiempo en el AMBA con la llegada de la primavera
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Presupuesto 2027:el Gobierno cederá ante los aliados y modificará el recorte previsto para Discapacidad

Presupuesto 2027: el Gobierno cederá ante los aliados y modificará el recorte previsto para Discapacidad

La Justicia ordenó al Gobierno certificar las autoridades electas de UTHGRA encabezadas por Luis Barrionuevo

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca:inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Economía

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Morosidad:cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda:cuánto fue el saldo financiero a favor

Internacionales

Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras un acuerdo permanente con Dinamarca

Más presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia tras un acuerdo permanente con Dinamarca

Telefónica se desplomó 4,77% y las empresas de telecomunicaciones europeas sufrieron un fuerte revés

Máxima tensión entre la OTAN y Rusia:la frase del canciller de Polonia que revivió un eterno debate

Archivos OVNI desclasificados:Estados Unidos reveló una película de 1952 y secretos del Proyecto Libro Azul