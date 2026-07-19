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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Norte 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 7 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 7 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:04 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 26 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Norte 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Norte 6 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Norte 5 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Norte 3 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Norte 5 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Norte 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Norte 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Norte 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Norte 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Norte 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Oeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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