Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.