Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

El pronóstico para Salta este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 8 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 7 - 18 km/h
Lluvia
90% 0.8 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 4 - 14 km/h
Lluvia
90% 0.5 mm
Noche
Cubierto
Viento
Este 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 53m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:51 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 7 - 15 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° 10° Noreste 8 - 18 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noreste 7 - 18 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noreste 7 - 18 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noreste 7 - 17 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noreste 7 - 18 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 7 - 18 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 7 - 18 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 7 - 18 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 6 - 18 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 5 - 18 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Norte 5 - 18 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Norte 4 - 18 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noroeste 3 - 17 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Norte 2 - 16 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noreste 2 - 14 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noreste 4 - 14 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Este 4 - 13 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Este 6 - 12 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Este 5 - 12 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 4 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.