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Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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El pronóstico para Salta este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 9 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 9 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Norte 1 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 9 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:04 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 29 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Oeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Noroeste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Norte 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Norte 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noreste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noreste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Noreste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 12° Norte 1 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 12° Sur 0 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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