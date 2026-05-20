Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

El pronóstico para Salta este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 10 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Este 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 10 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 17°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:52 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 25 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sureste 0 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 0 - 4 km/h 0% Neblina
06:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sur 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Este 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Este 6 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Este 8 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Este 9 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Este 9 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Este 10 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Este 8 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Noreste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 2 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Este 6 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.