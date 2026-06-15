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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 15 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 1 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:31
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 6m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 15 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:31 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 15 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sureste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sureste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sureste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Sureste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° Este 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° Norte 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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