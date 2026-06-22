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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Sureste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:33 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 10° 11° Sureste 2 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Sureste 4 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Sureste 4 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Sureste 5 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Sureste 5 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Sureste 8 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 Sur 7 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 Sur 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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