¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 31 - 72 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.