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¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Noroeste 21 - 55 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 7 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 31 - 72 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 27°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:22 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 31 - 72 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 11° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° Sureste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Norte 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 25° Norte 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 25° Oeste 27 - 53 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 25° Noroeste 31 - 72 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 25° Noroeste 26 - 65 km/h 0% Soleado
17:00 24° 24° Noroeste 21 - 55 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 24° Noroeste 13 - 45 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 8 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Norte 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Norte 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Norte 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Oeste 2 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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