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El clima en San Juan hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El pronóstico para San Juan este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 17 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sur 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:59
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:21 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Norte 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Norte 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Norte 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sur 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sur 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sur 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sur 17 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sur 15 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sur 13 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Sur 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Oeste 4 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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