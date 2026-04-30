Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 4 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sureste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Oeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 24°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 53m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:04 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Oeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Sur 2 - 3 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sur 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sureste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sureste 3 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 2 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 22° 24° Este 2 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 23° 24° Sureste 4 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 24° 24° Sureste 9 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 22° 24° Sureste 12 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Sureste 7 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Sur 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.