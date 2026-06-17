Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué ropa usar hoy en San Juan? El pronóstico para este 17 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para San Juan este 17 de junio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 10 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 1 - 2 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 17 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:32 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 17 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° Noroeste 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Norte 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Norte 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Norte 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° Norte 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Este 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Este 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Este 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sur 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Juantiempo en San Juan hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas

  2. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  3. El tiempo en San Juan hoy, 16 de junio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en San Juan hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

  4. Se acerca un invierno cálido y lluvioso:qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se acerca un invierno cálido y lluvioso: qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Semana corta y fría en Buenos Aires:cómo seguirá el clima y cuándo vuelve la lluvia, según el SMN

    Semana corta y fría en Buenos Aires: cómo seguirá el clima y cuándo vuelve la lluvia, según el SMN
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno endurece los controles migratorios:expulsó a 14.000 extranjeros

El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

Alerta por falta de fondos de PAMI:clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

Economía

Hamburguesas a $299:cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Hamburguesas a $299: cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

El Banco Mundial otorgó un aval financiero por 2000 millones de dólares para la Argentina

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

Internacionales

Mall of América:el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Mall of América: el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”