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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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El pronóstico para San Juan este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 13 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:29 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 13 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 7 - 13 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 4 - 13 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 Oeste 4 - 10 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° Noroeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Norte 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noreste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Este 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sureste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sureste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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