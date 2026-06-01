Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noroeste 11 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:20 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 7 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Noreste 7 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Este 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Norte 0 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Este 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noreste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Noreste 3 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 5 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noreste 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Norte 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Noroeste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Noroeste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noroeste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sureste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Este 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.