Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo soleado, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sur 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 10°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:25
Horas de luz9h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 9h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Este 7 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 Este 7 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 Sureste 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 Sur 8 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 Sur 10 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 Sur 12 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 Sur 12 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 Sur 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 Sur 6 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Llegó el invierno a Buenos Aires:para qué día se esperan 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Llegó el invierno a Buenos Aires: para qué día se esperan 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

    ¿Llueve en Buenos Aires? Cómo estará el clima para el Día del Padre, según el SMN

  3. Pronóstico en Chaco:cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

    Pronóstico en Chaco: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

  4. Vacaciones con lluvia:una “tormenta negra” de 4 días se acerca a Mar del Plata y la temperatura bajará 20 grados

    Vacaciones con lluvia: una “tormenta negra” de 4 días se acerca a Mar del Plata y la temperatura bajará 20 grados

  5. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Transición y acto en la Fundación Faro:Javier Milei oficializa la designación de Adrián Ravier en Casa Rosada

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Economía

Boom del courier:las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

Boom del courier: las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

Día del Padre 2026:las ventas cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos y las cuotas sin interés

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran del 22 al 26 de junio con montos y bonos

Cuenta DNI lanzó ofertas especiales por el Día del Padre:uno por uno, los descuentos para este domingo 21 de junio de 2026

Internacionales

Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia

Empresario y admirador de Trump: quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia

Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad:será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

Según el conteo preliminar, Abelardo de la Espriella se impuso ante Iván Cepeda en el balotaje y es nuevo presidente de Colombia

Donald Trump volvió a atacar a Giorgia Meloni:la acusó de no involucrarse en la guerra con Irán “y su gravísima amenaza nuclear”