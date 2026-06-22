Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo soleado, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 1° para este 22 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 10°.
Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:29
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|9h 56m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|57%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1° y una máxima de 10°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 9h 56m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 22 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|4°
|2°
|Este 11 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|3°
|2°
|Sureste 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|3°
|1°
|Sureste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|3°
|1°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|3°
|1°
|Sureste 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|2°
|1°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|2°
|1°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|2°
|0°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|09:00
|2°
|0°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|5°
|3°
|Este 7 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|6°
|6°
|Sureste 5 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|7°
|6°
|Sur 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|8°
|7°
|Sur 8 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|9°
|7°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|9°
|8°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|9°
|7°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|8°
|7°
|Sur 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|7°
|7°
|Sur 6 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|5°
|5°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|4°
|4°
|Sureste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|4°
|4°
|Este 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|3°
|3°
|Noreste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|2°
|2°
|Noreste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|2°
|2°
|Noreste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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