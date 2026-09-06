Cómo recuperar los malvones después del invierno: los trucos para que estallen de flores enormes en la primavera 2026

El malvón común puede conservarse durante varios años si recibe los cuidados adecuados. Foto: Imagen generada con IA.

Después del frío, los malvones pueden llegar a septiembre con pocas hojas, ramas despobladas, tallos largos o sectores secos. Ante esta situación, la recuperación debe concentrarse en cuatro tareas: eliminar las partes deterioradas, revisar el sustrato y la maceta, ajustar la exposición al sol y el riego, y controlar la aparición de plagas o enfermedades. Una guía publicada por Meteored Argentina ubica precisamente el comienzo de septiembre como una etapa de intervención para preparar estas plantas para los meses de mayor crecimiento.

Por qué septiembre es un buen momento para recuperar los malvones

El malvón común puede conservarse durante varios años si recibe los cuidados adecuados. Tras el período frío, la recuperación del crecimiento permite corregir ramas deterioradas y favorecer una estructura más compacta.

Son plantas ornamentales versátiles, con numerosas variedades y una floración prolongada durante la temporada favorable. Foto: Imagen generada con IA.

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda podar con fuerza en primavera los pelargonios adultos que lo necesiten y despuntar los extremos de los brotes para estimular nuevas ramificaciones. También aconseja replantar en primavera aquellos ejemplares cultivados en macetas que fueron conservados durante el invierno.

Los 4 pasos para recuperar un malvón después del invierno

Podar y retirar las partes dañadas. Conviene eliminar hojas secas, flores marchitas y tallos deteriorados. Las ramas excesivamente largas pueden recortarse y los brotes pueden despuntarse para favorecer una planta más ramificada. La intensidad de la poda debe depender del estado de cada ejemplar y no aplicarse de la misma manera a todas las plantas. Revisar la maceta y asegurar un buen drenaje. Un malvón no necesita ser trasplantado solamente porque llegó la primavera. La . Un malvón no necesita ser trasplantado solamente porque llegó la primavera. La Universidad de Georgia recomienda hacerlo cuando las raíces comienzan a quedar demasiado comprimidas, utilizando un recipiente algo mayor. El drenaje es fundamental porque un sustrato encharcado puede favorecer la pérdida de raíces y perjudicar el crecimiento. Darle suficiente sol y ajustar el riego. Los especialistas señalan que los geranios necesitan al menos cuatro horas diarias de sol directo para crecer y florecer bien. Iowa State University indica que la mayoría ofrece su mejor floración con seis horas o más, aunque las condiciones de calor extremo pueden modificar la ubicación más conveniente. El riego debe realizarse cuando el sustrato comienza a sentirse seco al tacto y dejando escurrir el exceso de agua. Controlar hojas y brotes nuevos. Entre los insectos que pueden afectar a los pelargonios, la RHS documenta pulgones, trips, mosca blanca y orugas, entre otros. También conviene observar el envés de las hojas: la Facultad de Agronomía de la UBA explica que la roya del malvón puede comenzar con puntos amarillentos y desarrollar pústulas de color canela o marrón en esa superficie.

El malvón es una de las plantas más elegidas para jardines. Foto: Gemini

Preguntas frecuentes sobre el cultivo y cuidado del malvón