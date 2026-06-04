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Evolución del tiempo en San Luis: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (11 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 0 - 2 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14°
Viento
Sureste 4 - 13 km/h
Lluvia
90% 4.1 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 3m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:22 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 7 - 17 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Norte 4 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 14° 14° Noroeste 6 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 14° 14° Norte 5 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 14° 14° Noreste 3 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 14° 14° Este 0 - 4 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Oeste 1 - 3 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sur 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Norte 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Oeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Oeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Oeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Oeste 6 - 16 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 5 - 13 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 15° 15° Sur 6 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sur 6 - 13 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 7 - 13 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Sur 6 - 13 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Sur 4 - 10 km/h 90% 2.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 14° 14° Sureste 4 - 13 km/h 90% 4.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 14° 14° Oeste 1 - 13 km/h 90% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 13° 13° Noroeste 1 - 4 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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